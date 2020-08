Bebé nasce no carro do pai em Mirandela

Um bebé nasceu no banco de trás do carro dos pais, quando estes se dirigiam para a maternidade, este domingo, pelas 2h55. Aconteceu na freguesia de Aguieiras, em Mirandela.A mãe, de 21 anos, deu à luz acompanhada por familiares, antes da chegada de ajuda. Poucos minutos depois do parto, foi assistida pelos bombeiros e por uma equipa do INEM."O parto correu bem. Depois, mãe e bebé foram transportados para o hospital de Bragança", contou ao CM Luís Soares, comandante dos Voluntários de Mirandela. Este é o quarto bebé a nascer, este ano, a caminho do hospital, em Bragança.