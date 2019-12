Bebé nasce num salão de cabeleireiro em Santa Maria da Feira

Um bebé nasceu esta sexta-feira, às 27 semanas de gestação, no salão de cabeleireiro Hairstylist Alisandra, em Romariz, Santa Maria da Feira.A mãe do pequeno Salvador tinha ido arranjar o cabelo e o parto precipitou-se, tendo sido realizado pelos Bombeiros da Arrifana.Além dos bombeiros, deslocou-se ainda ao local uma VMER da Feira.Durante o parto a mulher chegou a sentir-se mal e desmaiou, no entanto, com a ajuda dos clientes que estavam no salão recuperou os sentidos.O bebé foi levado para o hospital e econtra-se numa incubadora.