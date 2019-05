Bebé português atropelado na passadeira em França

Um menino de 3 anos, português, emigrado em França, ficou ferido depois de ter sido atropelado na passada quarta-feira em Carbon Blanc.Francisco Odin ia no carrinho de bebé guiado pelo pai e estavam a atravessar uma passadeira quando a criança foi colhida por um carro."Foi o carrinho que salvou a vida ao meu filho" conta Pedro Noé, de 35 anos e emigrante em França há dois. O incidente aconteceu à saída de um supermercado."O carro parou e depois arrancou e atropelou o meu filho". Ao, Pedro garante que no dia seguinte as autoridades o impediram de apresentar queixa. "Só quero saber por que é que esta pessoa atropelou deliberadamente o meu filho".