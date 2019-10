Bebé português foi asfixiado antes de ser atirado a rio na Suíça

As autoridades suíças confirmaram esta segunda-feira que o corpo encontrado no rio Ródano no domingo é de António Amadeu, de 40 anos, o homem que matou o filho com as próprias mãos e depois atirou o cadáver da criança para o rio. Há sinais de que o menino tenha sido asfixiado e depois largado para a água.O pai suicidou-se de seguida e as autoridades ainda demoraram sete dias para localizar o corpo. Eloine Duarte, a mãe do menino, fez ao longo dos últimos meses quatro queixas contra o ex-companheiro de quem estava separada, mas as denúncias acabaram arquivadas "por serem tardias".Eloine não se conforma: "Nós demos o alerta. O assassino nunca escondeu as suas intenções", desabafou a mulher numa marcha branca realizada no passado domingo. Apesar das queixas de violência doméstica e do pedido de proteção, o tribunal permitiu que o pai, porteiro na Suíça, tivesse direito a passar os fins de semana com o filho.Foi o que aconteceu no passado dia 21 e 22 de setembro, mas António Amadeu acabou por matar o próprio filho para se vingar da ex-companheira.