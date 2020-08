Bebé que ingeriu droga fica à guarda do Hospital de Penafiel

Podem ser os pais os consumidores de droga ou outro familiar que viva na mesma casa da bebé de 14 meses, em Carvalhosa, Paços de Ferreira. Certo é que a menina deu entrada no Hospital de Penafiel, no sábado à tarde, com forte sonolência e, após a realização de análises à urina, os resultados foram alarmantes: tinha ingerido canábis. Por precaução, o Ministério Público (MP) decidiu retirar a bebé aos pais. Ficou, para já, à guarda da unidade hospitalar.

A menina, vítima de intoxicação com droga, vai permanecer internada e só deverá ter alta quando a substância sair totalmente do organismo. Ainda sem serem conhecidos grandes pormenores sobre o caso, o MP entende que a menor pode estar em risco. A guarda só voltará a ser entregue aos pais, após ser concluída a investigação e se ficar claro que estes não colocaram a bebé em perigo, não tendo contribuído para o estado clínico que apresenta.

Foi a mãe quem a levou à urgência pediátrica de Penafiel. O médico que a atendeu ordenou as análises e, perante os resultados, confrontou a mãe. Mas esta não conseguiu explicar o que tinha acontecido. Foi então acionada a GNR, que a identificou.

Ao que tudo indica, a menina terá ingerido a substância canabinoide sem que os pais se tenham apercebido. Para já, ainda não se sabe a quantidade de droga ingerida. O caso foi ainda comunicado à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens, e ao Tribunal de Família e Menores, que devem agir em breve.