A menina de dois anos que tinha sido encontrada, em abril, junto aos pais que consumiam drogas fica entregue aos cuidados da irmã mais velha. A decisão foi tomada esta terça-feira pelo Tribunal de Família e Menores do Porto, que já autorizou que a irmã leve a menor para França, país onde vive.





CM Jaime Perdigão, advogado que representa a irmã da criança.



“A única condição que foi imposta é que os pais não possam visitar a criança enquanto não realizarem um tratamento por causa do problema da droga. Depois a situação será novamente avaliada”, disse aoJaime Perdigão, advogado que representa a irmã da criança.

Os pais da menor, de 40 e 45 anos, foram detidos pela PSP após a criança ter testado positivo para a presença de heroína e cocaína. Estão já impedidos no processo-crime de contactarem com a filha, que tem trissomia 21. A menina foi depois para uma instituição e desde então os pais envolveram-se em outros problemas com as autoridades. O pai foi detido duas vezes, em agosto e setembro, por conduzir carros furtados e circular também em contramão.