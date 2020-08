Bebé queimada em Fafe está a recuperar

“A menina estava na cadeira, à mesa, enquanto a avó preparava a papa. Deitou a mão à toalha e o caneco da água a ferver virou-se sobre ela. São coisas de segundos, a avó não conseguiu evitar”, disse aoum familiar da criança de sete meses que, na segunda-feira, sofreu queimaduras de 2º grau, em Fornelos, no concelho de Fafe.Encontra-se estável, na Unidade de Queimados Pediátricos do Hospital S. João, no Porto. Pode receber alta esta semana.