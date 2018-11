Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bêbedo ataca militares após acidente em Alenquer

Em tribunal, foi libertado sem ser presente a juiz.

Por João Carlos Rodrigues | 08:53

Dois militares do posto da GNR da Merceana, Alenquer, foram agredidos por um condutor que se envolveu num acidente de viação e depois acusou álcool.



O homem acusou positivo no teste do balão, mas quando foi informado de que teria de se dirigir ao posto para o teste quantitativo reagiu violentamente, atacando os militares com um bastão em madeira.



Ambos tiveram de receber tratamento hospitalar.



