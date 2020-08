Bêbedo atira carro contra gasolineira em Guimarães

Aproveitou que os pais estavam a dormir e saiu de casa com o carro da mãe. Ao volante do Honda, o jovem, de 20 anos, que não tem carta de condução e estava alcoolizado, conduziu vários quilómetros pela zona de Mesão Frio, em Guimarães, até que entrou numas bombas de gasolina a fazer piões. Não conseguiu controlar o carro e embateu numa caixa de ferro e na porta da loja de conveniência.Por pouco não atropelou um homem que se encontrava a pagar a despesa ao funcionário da gasolineira, cerca das 02h00 de quarta-feira.O jovem ficou no local e foi identificado pela patrulha da PSP de Guimarães, que foi chamada pelo funcionário das bombas. Admitiu não ter carta de condução, e devido ao comportamento que tinha, foi sujeito ao teste de alcoolemia: apresentou uma taxa de 2,024 gramas de álcool por litro de sangue. Foi levado para a esquadra e notificado para se apresentar esta quarta-feira a tribunal, para ser ouvido pelo procurador do Ministério Público. Ao que oapurou, não terá comparecido à diligência.O arguido tem registos policias por situações semelhantes. Reside na zona de Mesão Frio e os pais foram acordados com o telefonema da PSP, garantindo aos agentes que desconheciam que o filho tinha saído de casa com o veículo automóvel, que também ficou bastante danificado.Os prejuízos na bomba de gasolina são elevados, já que destruiu a porta de acesso à loja, que estava fechada. O caso foi participado ao Ministério Público de Guimarães, onde decorre o inquérito judicial.