Bêbedo lança fogo ao colchão na Madeira

Um trabalhador da construção civil, de 42 anos, foi detido pela PJ da Madeira por ter incendiado a casa onde reside, em Estreito da Calheta.





Terá sido após ter consumido uma grande quantidade de bebidas alcoólicas que o detido, pouco depois da meia-noite de quinta-feira, usou um isqueiro para atear fogo ao quarto do apartamento onde reside.O homem foi apanhado pela PSP e entregue à PJ. Estava esta sexta-feira a ser interrogado no Tribunal do Funchal.