Bêbedo sem carta abalroa carro da PSP na Amadora

O relógio já marcava as 02h50 da madrugada de domingo, passavam largas horas do recolhimento obrigatório imposto pelo estado de emergência ainda em vigor, quando um homem foi detido pela Polícia de Segurança Pública (PSP) na Estrada da Brandoa, Amadora, depois de desobedecer ao sinal de paragem do agente e, de seguida, embater contra o carro policial.



O condutor foi rapidamente travado e submetido ao teste do álcool, que acusou uma taxa de 0,92 g./l. Além disso, não tinha habilitação legal para conduzir. O infrator será presente ao Tribunal da Amadora ainda hoje para serem decretadas as medidas de coação.

