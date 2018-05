Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bebem whisky velho durante assalto a café

Assaltantes arrombaram a porta de estabelecimento e fugiram com dinheiro e tabaco em Albufeira.

Por Ana Palma | 01:30

Os alvos eram o tabaco e o dinheiro, mas os ladrões não resistiram a beber um whisky velho durante um assalto, em Albufeira. O crime aconteceu no café Iguarias, na Estrada de Vale Pedras. A GNR está a investigar.



Os assaltantes, ao que o CM apurou, arrombaram a porta do estabelecimento e, uma vez no interior, destruíram a máquina de tabaco e furtaram os maços e o dinheiro que se encontravam dentro da mesma. Furtaram também 100 euros da caixa registadora e aproveitaram ainda para tomar uma bebida. "Era o whisky mais caro que eu tinha no estabelecimento, e a máquina de tabaco tinha sido carregada há pouco tempo", revelou ao CM a dona da pastelaria, adiantando que esta "foi a primeira vez" que foi assaltada "em nove anos".



Segundo Giselda Guerreiro, os ladrões beneficiaram do facto de o alarme estar desligado. Ainda assim, os suspeitos danificaram o sistema. De acordo com a empresária, o assalto ocorreu entre as 02h00 (hora a que fechou o estabelecimento) e as 07h00 da madrugada de ontem (quando chegou o distribuidor de pão). Contudo, Giselda Guerreiro só deu pelo assalto quando chegou à pastelaria, pelas 09h00, tendo alertado de imediato as autoridades.



PORMENORES

Investigação

O Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Albufeira esteve no local e está a investigar o assalto ao café Iguarias. As autoridades admitem que os ladrões conheciam o estabelecimento.



Perícias

Os investigadores da GNR fizeram perícias no interior do estabelecimento e tentam agora identificar os autores do furto.



Videovigilância

Além do alarme, também o sistema de videovigilância do estabelecimento comercial estava desligado, o que facilitou a atuação dos assaltantes.