Beiral de prédio desaba na baixa de Coimbra e afeta comerciantes

Parte do beiral de um prédio em Coimbra desabou na quarta-feira, numa zona da baixa.Não há registo de feridos mas a rua Eduardo Coelho encontra-se fechada, e está a causar constrangimentos a alguns comerciantes que têm lojas no local.A proprietária da loja 'Belíssima' disse aoque se sente "prejudicada e lesada com a situação", já que não pode abrir a loja, num dia em que poderia ter muitos clientes.Três comerciantes estão a ser afetados por esta situação, que levou a polícia a interditar a rua, não permitindo acesso às suas lojas.Em atualização