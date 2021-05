A parte superior de uma fachada de um prédio sofreu uma derrocada, esta noite, no cruzamento da rua 62 com a 18 em Espinho.Não há registo de feridos.O alerta foi dado, cerca das 21h00, para a queda de elementos de um edifício. No rés-do-chão funciona o bar da sede das Velhas Guardas dos Bombeiros Espinhenses.No primeiro andar moram dois homens.A PSP de Espinho está no local.