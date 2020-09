Belga desaparece após mergulho em praia de Vila do Bispo

Continuava este sábado desaparecido o jovem belga, com cerca de 30 anos, que deixou de ser visto na sexta-feira à tarde, após ter mergulhado com um colega na Praia das Furnas, em Vila do Bispo.As buscas foram retomadas logo ao nascer do sol. Todo o areal foi percorrido pelos agentes da Polícia Marítima, acompanhados por nadadores-salvadores e alguns populares. Depois de várias horas de buscas terrestres, sem sucesso, a estratégia foi alterada. "Vamos manter o helicóptero da Força Aérea a bater esta zona, numa distância de sete quilómetros e também a lancha da Estação Salva-Vidas de Sagres. As buscas terrestres estão terminadas" disse aoPedro Palma, Comandante da Capitania do Porto de Lagos.O turista desaparecido estava acompanhado por um amigo, que conseguiu segurar-se numa rocha e chegar a terra. A Autoridade Marítima reforça os apelos à população para escolherem praias com vigilância. "Procurem sempre praias vigiadas, apesar da beleza natural desta praia, ela não é vigiada. Não está convidativo a ir a banhos nesta altura do ano, principalmente quando o mar começa a ficar forte, com o chamado mar de inverno", alerta o mesmo responsável.