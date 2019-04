Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Benfica manifesta "dor e pesar" pelas vítimas

Encarnados realçaram ser um "momento de grande tristeza".

22:13

O Benfica manifestou esta quarta-feira "dor e pesar" pelas 28 vítimas mortais de um acidente com um autocarro turístico em Santa Cruz, na Madeira, realçando ser um "momento de grande tristeza".



"O Benfica manifesta a sua dor e pesar às famílias das vítimas do terrível e trágico acidente ocorrido hoje na Madeira. O momento é de grande tristeza, desejando-se a recuperação de todos os feridos", pode ler-se numa curta nota publicada no sítio 'on-line' dos lisboetas.



28 pessoas morreram num acidente com um autocarro turístico em Santa Cruz, na Madeira.



Entre as vítimas mortais há "vários cidadãos estrangeiros", segundo o Governo Regional.