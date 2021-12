"Até ao momento", referiu a procuradora Cristina Pires no despacho que ordenou as buscas da passada semana ao Benfica e ao Sporting, a investigação da Operação Malapata "desconhece o grau de envolvimento dos clubes e sociedades" no esquema de fuga aos impostos e branqueamento de capitais "liderado pelo suspeito César Boaventura", que ficou em prisão domiciliária, avança a revista Sábado