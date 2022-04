BES quer processo urgente para evitar prescrição de crimes no processo ‘Universo Espírito Santo’

O BES em liquidação, assistente no processo ‘Universo Espírito Santo’, requereu ao juiz Ivo Rosa que atribua a natureza urgente dos autos. O banco alega que há "um sério risco de prescrição" de crimes.Com esta designação, o processo pode ser tramitado de forma mais célere e correr durante as férias judiciais. Osabe que o Ministério Público vai acompanhar esta posição.Por princípio, Ivo Rosa determinou apenas duas a três diligências instrutórias no final de cada mês. O magistrado também ainda não decidiu se aceita 82 testemunhas arroladas por Ricardo Salgado e as 75 de Amílcar Morais Pires.O Conselho Superior da Magistratura pode, segundo o regulamento 269/2021, ordenar a redução, suspensão ou redistribuição de processos urgentes ou de especial complexidade .Ivo Rosa já informou o tribunal de que vai regressar ao serviço antes de expirar a segunda baixa médica. Segundo apurou o, deverá fazê-lo no dia 18, após as férias judiciais da Páscoa. O início da instrução do processo BES já foi adiado duas vezes devido ao estado de saúde do magistrado, que foi operado há um mês ao coração.