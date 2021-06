Filipa Costa, de 45 anos, não sobreviveu aos graves ferimentos sofridos no violento acidente ocorrido no domingo, na A7, em Vila Nova de Famalicão.A vítima era funcionária da Biblioteca Municipal Raul Brandão, em Guimarães, e seguia no Mini que se despistou, capotou e acabou por embater noutro carro. O outro ocupante do veículo - Fredson Santos, de 50 anos, morreu no local.A GNR investiga o acidente.