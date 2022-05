Há seis anos, a Autoridade Nacional de Segurança iRodoviária (ANSR) iniciou a instalação da rede Sincro com 60 radares de última geração nas estradas de norte a sul do País. Agora, o número mais do que duplicou, com 110 aparelhos prontos para caçar ‘aceleras’ até ao final do ano. O objetivo mantém-se – atacar o excesso de velocidade, apontado como o principal causador de acidentes graves e mortais.









