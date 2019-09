Binómios cinotécnicos reforçam buscas para encontrar homem em Proença-a-Nova

As buscas pelo homem de 72 anos desaparecido na segunda-feira, na localidade de Morteirinha, em Proença-a-Nova, foram hoje reforçadas com binómios cinotécnicos de busca e resgate de pessoas, informou a GNR.As buscas, que foram iniciadas na segunda-feira, na localidade de Morteirinha, em Proença-a-Nova, onde o homem estava a passar férias com a família, foram até agora infrutíferas, apesar das autoridades terem alargado o perímetro para fora da localidade."As buscas vão ser reforçadas hoje com binómios cinotécnicos de busca e resgate de pessoas durante todo o dia", afirmou à agência Lusa fonte do Comando Territorial de Castelo Branco da GNR.O homem de 72 anos, que sofre de esquizofrenia, está desaparecido desde as 14h00 de segunda-feira e o caso foi comunicado pelos próprios familiares às autoridades.