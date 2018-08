Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bispo de Aveiro alerta para falta de sacerdotes

D. António Moiteiro Ramos reconhece redução do número de padres e saídas por motivos de saúde ou idade avançada.

Por Manuel Jorge Bento | 09:01

A diminuição de sacerdotes no presbitério deve ser ocasião para todos nos empenharmos na renovação pastoral das comunidades cristãs, sendo necessárias novas atitudes e novos hábitos para respondermos aos desafios que se colocam à Igreja no diálogo com a sociedade moderna." O alerta foi avançado pelo bispo de Aveiro, D. António Moiteiro Ramos, na nota de nomeações para o novo ano pastoral.



O bispo de Aveiro indica também que, "fruto da escassez de vocações de consagração, vários sacerdotes religiosos deixaram o trabalho pastoral que vinham realizando com muita dedicação e generosidade". Da mesma forma, outros, "por motivos de saúde ou de idade, não podem continuar a assumir os encargos pastorais que até agora desempenhavam", o que limita ainda mais a estrutura da Igreja naquela diocese. Na mesma nota, D. António Moiteiro Ramos indica ainda que os arciprestados de Estarreja e Murtosa formarão, a partir de agora, um único arciprestado.



O documento refere quatro nomeações para os secretariados diocesanos e indica dez arciprestes nomeados - que tomarão posse a 12 de setembro. São ainda nomeados nove párocos e três diáconos. Sete sacerdotes foram destacados para outros serviços eclesiais e foi ainda designada a estrutura do Conselho Presbiterial, liderada pelo bispo diocesano.



D. António Moiteiro Ramos cita ainda as palavras do Papa Francisco para apelar ao diálogo entre a Igreja e a sociedade: "A comunidade cristã é chamada a criar aquele espaço teologal onde se pode experimentar a presença mística do Senhor ressuscitado. Partilhar a Palavra e celebrar juntos a Eucaristia torna-nos mais irmãos e vai--nos transformando em comunidade santa e missionária."