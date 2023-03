Bispo de Portalegre indica dois alegados casos de abuso, mas padres já faleceram

O bispo da Diocese de Portalegre-Castelo Branco revelou esta quinta-feira que há registo de dois casos de alegados abusos sexuais naquele território, entre 1958 e 1981, mas os dois padres que supostamente cometeram os atos já faleceram.

Em comunicado, publicado na página pessoal da rede social Facebook do bispo da Diocese de Portalegre-Castelo Branco, Antonino Dias explica que os alegados atos terão ocorrido "entre 1958 e 1981", em "situações e circunstâncias diferentes".

No documento, Antonino Dias explica ainda que, de acordo com os dados constantes no relatório final da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica em Portugal, foram recebidas denúncias relativas a "cinco alegados casos" de abuso sexual ocorridos no território daquela diocese e referentes a membros da Igreja.