Bispo de Viana do Castelo morre após despiste na A2

O bispo de Viana do Castelo, D. Anacleto Oliveira, morreu esta sexta-feira de manhã na sequência de um violento despiste na A2, entre São Bartolomeu de Messines e Almodôvar. Horas antes, na mesma autoestrada, um jovem de 20 anos também perdeu a vida após uma colisão, em Grândola.O acidente que tirou a vida ao prelado, de 74 anos, ocorreu por volta das 10h30, no sentido sul-norte. O bispo seguia sozinho numa viatura ligeira, que sofreu um violento despiste, seguido de capotamento, por razões que estão a ser investigadas pela GNR. Osabe que a estrada não estava molhada na altura. "A vítima estava encarcerada dentro do carro e sofreu várias fraturas e ferimentos graves na cabeça", explicou aoJoaquim Gonçalves, comandante dos Bombeiros Voluntários de Messines, que confirma que "o óbito foi declarado no local pelo médico do INEM". O corpo foi levado para o gabinete de Medicina Legal do hospital de Beja. O trânsito foi cortado pela GNR durante uma hora, provocando uma fila com três quilómetros.Segundo oapurou, o bispo encontrava-se de férias há cerca de uma semana e estaria a regressar a Viana do Castelo. Nasceu a 17 de julho de 1946, na freguesia de Cortes, em Leiria, e foi ordenado sacerdote a 15 de agosto de 1970. Após a ordenação, estudou Sagrada Escritura em Roma e na Alemanha, onde foi capelão de uma comunidade portuguesa. Foi nomeado bispo auxiliar de Lisboa em 2005 e em 2010 assumiu a titularidade da diocese de Viana do Castelo.O primeiro acidente mortal na A2 ocorreu pelas 02h00, no sentido norte-sul, na zona de Grândola. Envolveu uma viatura ligeira e um veículo pesado de mercadorias. As duas viaturas colidiram e o condutor do ligeiro, um jovem de 20 anos, teve praticamente morte imediata. Um passageiro da mesma viatura sofreu ferimentos ligeiros. O condutor do pesado escapou ileso. No socorro estiveram envolvidos os Bombeiros de Grândola e o INEM.