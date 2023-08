Boaventura diz que Lieselotte Viaene agiu por "vingança" após ter sido expulsa do CES, mas Centro nega a expulsão

afirmou que foi vítima de "uma difamação anónima, vergonhosa e vil por parte de três autoras" . Na altura, o diretor emérito acrescentou que o artigo "no que respeita à sua principal autora, Lieselotte Viaene, é um ato miserável de vingança institucional e pessoal" e que a informação era assente em "boatos".

Boaventura acusa mulher que o denunciou por assédio sexual, Lieselotte Viaene, de "vingança" por ter sido expulsa do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra (CES), mas o Centro nega essa afirmação, avança o Diário de Notícias.O CES esclarece que foi instaurado um processo disciplinar a Lieselotte Viaene, em junho de 2018, mas este não foi concluído. O contrato de trabalho da investigadora extinguiu-se "por caducidade, dado ter atingido o seu termo", refere o Centro de Estudos ao jornal."O contrato entre o CES e a Doutora Lieselotte Viaene caducou na data do seu termo, 31 de agosto de 2018. Não foi aplicada qualquer sanção disciplinar", acrescenta.Em entrevista, no Youtube , Boaventura refere que a investigadora prometeu vingança após ter sido "expulsa" do CES.Recorde-se que Boaventura foi acusado de assédio sexual por três investigadoras, antigas alunas do CES . As três mulheres descreveram as experiências num capítulo do livro 'Má Conduta Sexual na Academia', publicado em inglês pela editora Routledge.Quando Boaventura reagiu à polémica