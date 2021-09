A Proteção Civil de Abrantes recolheu esta terça-feira o bode que atacou uma mulher na aldeia do Pego a 25 de agosto. A mulher morreu no hospital de Abrantes e o Centro Hospitalar do Médio Tejo abriu inquérito por suspeita de erro clínico.A decisão de recolher o animal foi tomada três semanas depois de o bode ter sido entregue ao dono.