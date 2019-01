Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bodyboarder regressa a casa após 10 dias de buscas na Caparica

Homem de 37 anos estava desaparecido mas já voltou para junto da família.

11:02

O praticante de 'bodyboard' que estava dado como desaparecido há 10 dias na Costa da Caparica apareceu e está junto da família, disse esta quarta-feira à Lusa fonte da Autoridade Marítima Nacional.



Segundo o comandante Pereira da Fonseca, as autoridades estão agora a recolher "todos os elementos possíveis" para depois entregar ao Ministério Público.



O responsável explicou que pelas 12h00 de terça-feira os familiares informaram as autoridades que o homem tinha aparecido e que estava já em casa, "de boa saúde".



O praticante de 'bodyboard' desapareceu no passado dia 06 numa das praias da Costa da Caparica e as autoridades, depois de alertadas por um familiar, desencadearam de imediato uma operação de busca por mar e por terra.



Mais tarde, a Polícia Marítima acabou por detetar a viatura do 'bodyboarder' na zona urbana da Costa da Caparica.