Na sessão desta terça-feira do julgamento em que o presidente e o vice-presidente da Câmara de Tondela, José António Jesus e Pedro Adão, respondem por peculato e falsificação de documentos, relacionados com despesas com viagens, ficou-se a saber que “ninguém controla” a veracidade dos boletins.













Foram ainda ouvidos dois antigos vereadores, António Dinis e Miguel Rodrigues, responsáveis por verificar a veracidade da despesa e que assinavam os documentos.

Os arguidos já restituíram cerca de 20 mil euros à autarquia. Os crimes ocorreram entre 2010 e 2017.