Bolhão fica vazio em abril e obra arranca em maio

Empreitada de 22 milhões de euros teve visto do Tribunal de Contas e a intervenção vai prolongar-se por dois anos.

Por Manuel Jorge Bento | 09:05

Cento e quatro anos depois de abrir portas e após décadas de alertas para a urgência de uma intervenção de fundo, o Mercado do Bolhão, no Porto, vai fechar para obras em maio. O Tribunal de Contas deu o visto, esta semana, à empreitada de 22,4 milhões de euros e o calendário já definido pela autarquia liderada por Rui Moreira indica que os comerciantes serão transferidos para o mercado temporário, no centro comercial La Vie (ex-Gran Plaza) até ao final de abril.



"A transferência será acompanhada de uma forte campanha de comunicação e marketing, que ajudará a referenciar a nova localização, onde os comerciantes disporão de modernas instalações para continuarem a sua atividade", indicou a Câmara do Porto. A maioria dos vendedores - 100 dos 140, incluindo bancas interiores e lojas exteriores - acordou com a autarquia a continuidade "e poucos decidiram terminar a sua atividade e receber da autarquia uma indemnização", refere.



O projeto de restauro e modernização prevê o regresso dos comerciantes dentro de dois anos, sendo que a empreitada tem a duração de, precisamente 24 meses. De acordo com Cátia Meirinhos, administradora da empresa municipal Go Porto, que vai gerir a obra, transitarão para o mercado requalificado 74 comerciantes do interior e 26 do exterior, 40 cessam atividade e existem já "185 pedidos a futuras lojas de rua no Bolhão, para as quais terá de ser aberto um concurso".



O Bolhão permanecerá como um mercado público de frescos, mantendo as caraterísticas e a tradição, depois de ter sido ‘cavalo de batalha’ em inúmeras campanhas eleitorais.