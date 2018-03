Bombas de gasolinas assaltadas na Maia e em Vila do Conde

A GNR está a investigar os casos, não existindo vítimas nem feridos.

Dois postos de abastecimento de combustível, na Maia e em Vila do Conde, ambos no distrito do Porto, foram assaltados na noite de hoje, disse à Lusa fonte da GNR, referindo que o modo de atuação foi idêntico.



"No primeiro caso, recebemos o alerta pelas 21h45, para um roubo num posto de abastecimento de combustível em Moreira, na Maia. Dois indivíduos, com uma arma branca, cometeram o roubo e levaram dinheiro", disse fonte da GNR.



Segundo a mesma fonte, pouco depois foi efetuado um novo roubo a um posto de abastecimento de combustível no Mindelo, em Vila do Conde.



"Tratou-se de um roubo idêntico, com dois indivíduos com arma branca a levarem dinheiro e tabaco do posto de abastecimento de combustível", afirmou.



A GNR está a investigar os casos, não existindo vítimas nem feridos nas ocorrências.



"Estamos a investigar. Apesar de serem concelhos diferentes, os dois locais são muito próximos e por o modo de atuação ter sido idêntico, acreditamos que os roubos foram cometidos pelos mesmos indivíduos", concluiu.