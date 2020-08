Bomba de gasolina em Braga assaltada à hora de almoço

Passava pouco do meio-dia e meia desta sexta-feira quando um homem, de estatura média e com máscara cirúrgica envergada, entrou na loja de conveniência da bomba de gasolina da Galp da avenida João XXI, em Braga, e, de arma em punho, exigiu todo o dinheiro existente na caixa.A funcionária que se encontrava de serviço ficou praticamente sem reação, entregou os pouco mais de 200 euros e, depois, ficou bastante assustada, tendo sido um cliente que entretanto chegou para abastecer a ligar para a polícia."Isto foi num ápice. O homem entrou, apontou a faca à mulher e, logo que ela lhe passou o dinheiro, ele desapareceu. Quando cá cheguei estava a mulher assustada e um senhor que já tinha ligado à polícia", disse ao CM um cliente, que esteve no posto de abastecimento poucos minutos depois do assalto, mas que não quis ser identificado.Não se sabe se o ladrão fugiu a pé ou de carro, mas tudo indica que tenha desaparecido do alcance do sistema de videovigilância da bomba antes de entrar em qualquer viatura.As imagens de videovigilância do posto de abastecimento, que é um dos mais movimentados da cidade, estão a ser analisadas pela PSP, que suspeita de um conhecido cadastrado da cidade, com idade entre os 30 e os 40 anos, que já cumpriu pena de cadeia por homicídio.Apesar de ter ocorrido em pleno dia e numa via de intensa circulação, o assalto passou praticamente despercebido, já que na zona ocorrem obras de repavimentação.