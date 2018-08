Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeira agredida em Rio Maior já teve alta

Mulher de 45 anos foi agredida a murro e empurrada.

Por F.G. | 11:09

A bombeira de Rio Maior que foi agredida a murro e empurrada enquanto prestava socorro num acidente, no sábado à tarde, ficou com hematomas e escoriações, mostrando-se abalada psicologicamente com as ameaças, mas já voltou ao serviço na corporação.



A mulher, de 45 anos, coordenava o socorro num acidente a cerca de 200 metros do quartel, envolvendo dois carros – um com duas mulheres e o outro com um homem.



Quando prestada assistência, familiares das mulheres sinistradas agrediram o outro condutor. A bombeira tentou serenar os ânimos, mas foi agredida.