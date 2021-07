A bombeira de Vinhais que ficou ferida com gravidade no trágico acidente em que morreram dois colegas está a recuperar.Uma semana após o acidente, Elsa Santos, de 46 anos, continua internada no Hospital de Vila Real. Depois de ter sido submetida a uma cirurgia ao braço, está sedada e encontra-se estável.Segue-se um longo processo de recuperação que deverá passar por uma cirurgia à coluna.