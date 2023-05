Uma bombeira ficou ferida, no combate às chamas de uma viatura, esta manhã, no IC19 sentido Lisboa-Sintra, junto à saída para o Cacém.



O CM sabe que a mulher ficou com ferimentos ligeiros, devido ao rebentamento de uma das mangueiras. Foi assistida no local e transportada para o Hospital Fernando Fonseca.





O alerta foi dado, por volta, das 7h30.No combate às chamas, estiveram os Bombeiros Voluntários de Agualva-Cacém. Já a tomar conta da ocorrência esteve a Polícia de Segurança Pública (PSP).