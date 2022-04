Raquel Oliveira, de 35 anos, morreu dos ferimentos que sofreu no parque de estacionamento de uma superfície comercial, em Buarcos, na Figueira da Foz, quando foi colhida por um carro que embateu no seu motociclo “quando já se encontrava parada e sem capacete”, refere uma nota de pesar, nas redes sociais, dos bombeiros voluntários de Montemor-o-Velho, ao qual a vítima pertencia no corpo ativo desde janeiro de 2011.









