Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiro agredido com catana em Vila Flor

Vítima foi atacada por ex-companheiro da mulher.

08:48

Um homem de 42 anos foi agredido pelo ex-companheiro da mulher, com uma catana, ao final da noite de domingo, na via pública, em Vila Flor.



A vítima teve de ser suturada num braço.



Tudo aconteceu depois das 23h00. O agressor, de 54 anos e que recentemente já teria feito algumas esperas ao casal, voltou a aguardar junto à casa da ex-mulher. Ao que o CM apurou, o homem não aceita o final da relação - têm uma filha em comum, que terá assistido a tudo - e atacou o bombeiro, com a catana.



O ferido foi assistido no local pelos bombeiros de Vila Flor e pela equipa de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Mirandela, sendo depois transportado para o hospital de Bragança. Teve de ser suturado com cerca de 30 pontos no braço e, depois de reavaliado, teve alta clínica já durante esta segunda-feira.



Também esta segunda-feira foi formalizada uma queixa na GNR contra o agressor. O caso continua a ser a investigado.