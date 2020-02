Bombeiro agredido dentro de quartel ao proteger cão

Um bombeiro voluntário da Figueira da Foz foi agredido com uma cabeçada no nariz dentro do quartel, na manhã de sábado, por ter defendido um colega que estava a chamar à atenção um homem que terá maltratado Fagulha, o cão da corporação. O animal ganiu após ter sido agarrado pelo pescoço."Estávamos com a nossa mascote quando chegaram dois indivíduos e um começou a meter-se com o cão com más atitudes para o bicho. O meu colega pediu-lhe para ele deixar o animal e houve um desentendimento. O meu colega foi embora e eu fui para dentro. O indivíduo seguiu-me a perguntar onde estava o meu colega e eu não lhe disse. Não deve ter gostado e ficou mais exaltado. Quando fui à janela do posto de rádio, pensando que ele se tinha ido embora, virei-me e estava em cima de mim. Deu-me uma cabeçada", conta aoCarlos Sotero.O bombeiro, de 45 anos, foi para o hospital, onde fez exames. Será reavaliado hoje para saber se terá de ser submetido a uma cirurgia. A PSP foi chamada ao local e identificou o agressor. Já este domingo, a polícia voltou ao quartel devido à presença de vários familiares do agressor. Fagulha tem cinco anos, era abandonado e foi resgatado pelos bombeiros.