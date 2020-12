Bombeiro agredido violentamente por dois homens no quartel de Alvalade, em Santiago do Cacém

Um bombeiro dos Bombeiros Voluntários de Alvalade, em Santiago do Cacém, foi violentamente agredido por dois homens que invadiram o quartel na noite de domingo para segunda-feira.



Ao que apurou o CM junto de João Lança, presidente da corporação, "após alguma discussão com o bombeiros, partiram para as agressões". Felizmente foram apenas ferimentos ligeiros que oo bombeiro sofre", adiantou o responsável, que lamentou não ser "a primeira vez que acontece".





João Lança queixa-se de alguma falta de segurança sentida, devido á falta de efetivos na GNR do posto local, "que normalmente tem que transitar para outras patrulhas de outros postos, o que pode fazer demorar a resposta aos pedidos de ajuda".A GNR investiga o caso.