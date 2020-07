Bombeiro André Pedrosa tinha sido pai há três dias. Morreu nas operações de vigilância de um fogo em Leiria

Filipe André Pedrosa é o bombeiro de 34 anos que perdeu a vida este sábado no local onde deflagrou um incêndio, em Santa Catarina da Serra, Leiria.O operacional, que tinha sido pai há três dias segundo apurou o, estava há cerca de três horas no teatro de operações e em vigilância para evitar reacendimentos.Sentiu-se mal pelas 19h50, tendo perdido os sentidos junto de colegas da corporação de bombeiros de Leiria. Acabou por ser transportado para o Hospital de Leiria, onde o óbito foi declarado pouco passava das 21h00."É um momento muito difícil e de dor. Perdemos um bombeiro exemplar e um excelente ser humano, que dedicava muito do seu tempo para salvar os outros", lamentou o presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, revelando que o operacional estava na corporação desde 2004, tendo por isso "alguma experiência".