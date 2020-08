Bombeiro ateia fogo à casa onde vivia com a mãe

A Polícia Judiciária deteve um homem de 35 anos, bombeiro, suspeito de ter ateado fogo intencionalmente à casa onde vivia com a mãe. O suspeito terá cometido o crime no passado dia 16 de agosto, pelas 9h30 em Santa Margarida, Tavira, após lançar gasolina em vários pontos da casa, nomeadamente na cama da mãe. O homem estava alegadamente embriagado.



A má relação do suspeito com a mãe e a irmã, já originou queixas por violência doméstica e dano, devido a problemas com partilhas pela morte do pai.

O bombeiro tem antecedentes criminais por condução de veículo em estado de embriaguez. Vai ser presente a interrogatório judicial para aplicação das respetivas medidas de coação.