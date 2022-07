Gonçalo Coelho, de 28 anos, não estava de serviço nos Bombeiros de Vila Nova de Oliveirinha, Tábua, corporação de que faz parte há vários anos, mas ao aperceber-se de um foco de incêndio próximo da casa dos pais, em Casal da Senhora, foi ajudar os colegas. No decurso de uma manobra de marcha-atrás do veículo de combate a incêndios, foi atropelado e está agora internado em estado grave e com prognóstico reservado nos Hospitais da Universidade de Coimbra.









