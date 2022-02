O bombeiro que ficou gravemente ferido no tiroteio que aconteceu quando tentava apagar um incêndio, seguido de explosões, em Vale de Madeiros, Canas de Senhorim, Nelas, está a reagir bem à quarta operação cirúrgica a que foi sujeito e já não correrá risco de vida.





Luís Abrantes, de 58 anos, comandante em substituição dos Bombeiros de Canas de Senhorim, foi atingido de costas com um disparo de arma de caça grossa pelo dono do imóvel em chamas. Desde quarta-feira que está internado na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital de Viseu, mas desde domingo que regista melhoras significativas. “Neste momento, está estável. Estamos todos à tua espera”, escreveu esta segunda-feira a filha. Um outro bombeiro continua internado na unidade hospitalar.