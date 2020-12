Bombeiro condenado por guiar com 1,9 g/l de álcool no sangue em Coruche

Samuel Loureiro, de 33 anos, foi condenado pelo Tribunal de Coruche a 5 meses de prisão, substituídos por uma multa de 750 euros, bem como inibição de conduzir por um ano, depois de a 29 de dezembro de 2019 ter sido detetado pela GNR a conduzir uma ambulância em marcha de socorro, dos Bombeiros Municipais de Coruche, com uma taxa de álcool de 1,919 g/l.



O tribunal deu como provada a acusação, relevando o facto do operacional ter duas condenações pelo mesmo tipo de crime. O bombeiro foi também sancionado pela Câmara de Coruche, em setembro, com 70 dias de suspensão.

