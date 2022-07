O bombeiro da corporação de Figueiró dos Vinhos que desapareceu após cair ao rio Zêzere na Foz de Alge foi encontrado morto. bombeiro com 28 anos foi dado como desaparecido no sábado por volta das 16h00, sendo que ainda não se conhecem as circunstâncias em que aconteceu o acidente.Nas buscas estiveram envolvidos vários bombeiros mergulhadores.Em atualização