Filipe Almeirante, adjunto de comando dos Sapadores Bombeiros de Santarém, estava a gozar um período e férias em Portimão quando se deparou com uma situação urgente de socorro na Praia da Rocha, na tarde do passado domingo. Um cidadão luso-francês, com cerca de 80 anos, ter-se-á sentido mal quando nadava no mar e acabou por entrar em paragem cardiorrespiratória.













A vítima, que foi vista a boiar de barriga para baixo, a 20 metros do areal, foi rapidamente retirada do mar pelos nadadores-salvadores. Foi então que o adjunto dos sapadores ofereceu a sua ajuda e acabou por proceder às manobras de reanimação que reverteram a situação de paragem cardiorrespiratória.