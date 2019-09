Rogério Moreira, bombeiro na corporação de Moreira da Maia há 13 anos, estava de folga quando salvou a vida de um menino de 18 meses que entrou em paragem cardiorrespiratória depois de sofrer uma crise convulsiva com vómitos, no NorteShopping, em Matosinhos, no sábado."Ouvi uns gritos e, em segundos, percebi que o bebé estava em paragem cardiorrespiratória. Peguei nele inconsciente e apliquei a manobra de Heimlich [de desobstrução das vias áreas]. Em 30 segundos começou a reagir. Não há palavras para descrever esse momento. O sentimento é de missão cumprida", contou ontem aoRogério Moreira, de 39 anos, que acredita que estava no local certo à hora certa.É também enfermeiro, já protagonizou outros salvamentos e alertou, por isso, para uma maior consciencialização por parte dos pais. "Há uma clara falta de formação nesta área, que é essencial para saber como reagir nestes casos", explicou Rogério Moreira. Depois de revertida a paragem cardiorrespiratória, o bebé apresentava 38 graus de febre. O menino foi estabilizado e transportado para o hospital.