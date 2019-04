Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Bombeiro de Lagoa morre em despiste em Lagos

Acidente mortal ocorreu na freguesia de Odiáxere.

12:09

Um homem morreu na madrugada deste sábado na sequência de uma colisão com um veículo seguida de um despiste de mota, em Odiáxere, Lagos.



A vítima mortal era bombeiro da corporação de Bombeiros de Lagoa.



O alerta do acidente foi dado à 00h04.



De acordo com a Proteção Civil estiveram no local quatro operacionais apoiados por duas viaturas.



