O corpo do subchefe Carlos Antunes, dos Bombeiros de Óbidos, que na quarta-feira morreu num incêndio nas Caldas da Rainha, é esta sexta-feira sepultado no cemitério dos Arcos, em Óbidos, após uma missa, que se realiza às 15h00, no quartel onde serviu durante 35 anos. O Presidente da República e o ministro da Administração Interna vão estar presentes.









