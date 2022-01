Vários bombeiros, residentes e membros das forças da autoridade testemunharam esta segunda-feira em Leiria sobre as dificuldades e falhas de comunicação no terreno, durante mais uma sessão do julgamento para apurar responsabilidades nos incêndios de Pedrógão Grande, quando morreram 66 pessoas.“Vimos um incêndio que ao início parecia normal, com acessos difíceis”, explicou ao tribunal Bruno Carvalho, bombeiro da corporação de Pedrógão Grande.