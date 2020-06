Bombeiro de Samora Correia infetado com coronavírus

Um chefe dos Bombeiros de Samora Correia testou positivo para a Covid-19 no domingo e está em casa a cumprir quarentena profilática. Esta segunda-feira foram efetuados segundos testes a mais quatro elementos da corporação - o primeiro resultado tinha sido inconclusivo.





Os outros bombeiros que tiveram contacto direto com o infetado estão agora a cumprir a devida quarentena. Os serviços e as operações de socorro em Samora Correia estão a ser garantidos com o apoio dos bombeiros de Benavente e Vila Franca de Xira.